Rıdvan Dilmen: Kural hatası yok tekrar edilmeyecek

Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'nin, Göztepe - Beşiktaş ve Gençlerbirliği - Gaziantep maçlarında kural hatası olmadığına karar verdiğini dile getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in bugün düzenlediği ve istifa etmeyeceğini ifade ettiği basın toplantısının ardından NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen açıklamalarda bulundu.

''İki maçta da kural hatası yok''

NTV Dijital'de yayınlanan Futbol Net Özel programında Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı;

''Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK, Göztepe - Beşiktaş ve Gençlerbirliği - Gaziantep maçlarında kural hatası olmadığına karar vermiş. Bunu resmi bir karar olarak açıklamamışlar ama bu maçlardan birinin hakemi Bülent Kalkavan, diğeri Hüseyin Göçek. İkisi de görevlendirildi. Demek ki hakemlerinin bir hata yapmadığına kanaat etmişler. Karar belli değil hakemler atanmış! Nihat Özdemir, MHK'dan karar bekliyorum dedi ama bence MHK kararını vermiş, size iletmiş. İki maçta da kural hatası yok. Çünkü o iki maçın da hakemi, bu hafta maçlarda görev aldı. Bu iki hakem kural hatası yapsa, bu hafta maçlara atanmaz.

''Gustavo'yu PFDK'ya sevk etmeleri gerekiyordu''

Bu hafta Luiz Gustavo'yu neden sevk etmediler. Niyet arıyorsanız bu hafta da Gustavo'yu PFDK'ya sevk etmeleri gerekiyordu. Etmiyorsanız Vedat'ı neye göre sevk ettiniz? Demek ki bir yerde hata var.

''En az 20 tane çarptırırdım''

Muriç ve Sörloth benzer oyuncular. Tercih yapmak doğru değil. Vedat Muriç'in arkasından gelip orta yapan oyuncu fazla var mı? Aynı şeyleri Sörloth için diyemem. Toplar geliyor. Ama iki oyuncu da büyük gelişim kaydediyor. Biraz fazla egoizm olacak. En az 20 tane çarptırırdım. Tevazu değil, biraz şımarıklık yaptım.

''Trabzonspor formda''

Kupada gruplar 2'ye ayrıldı. Bir tarafta Trabzon ve Fenerbahçe yarı finale kaldı. Trabzonspor veya Fenerbahçe geliyor. İlk maç Trabzon'da, 2. maç Kadıköy'de oynanacak. Trabzonspor formda. Kupa maçında da gördük. Her hafta üzerine koyuyor. Gençlerbirliği maçında ibre Trabzonspor'dan yana.

''Allah'a şükür ülkemizde ırkçılık diye bir sorun yok''

Bizde ırkçılık yoktur. Ahmet Ağaoğlu, "Emre Belözoğlu'nun ırkçılık yaptığını öğrendim" dedi. Konuyu hemen kapattı. Allah'a şükür ülkemizde ırkçılık diye bir sorun yok.

Ağustos ayında Nihat Özdemir'e söylediklerimi Sayın Mustafa Cengiz'e whatsapp'tan da ilettim, sayın Cengiz de "Problem yok hocam" dedi.

Galatasaray tam kadrosuyla 2. yarıya iyi başladı. Şu iki maçı atlatıp Kadıköy'e öyle gitmek istiyorlar. Galatasaray'ın kupada da ligde de şansı devam ediyor.

Sergen Yalçın bu kadar sevildiğini de bilmiyordur. Taraftarın verdiği enerji Sergen Hoca'yı heyecanlandırdı.''