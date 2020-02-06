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Tolga Ağar'ın deprem sözleri gündem oldu: Başım açık beni çıkarmayın

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Mehmet Ağar'ın oğlu AK Parti milletvekili Tolga Ağar'ın Elazığ depremine ilişkin 'Göçük altından ‘başım açık, beni çıkarmayın’ diyenlerin imanıyla bu ülke korunuyor' sözleri gündeme oturdu.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu ve AKP Elazığ Milletvekili Zülküf Tolga Ağar, Elazığ’da 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası yapılanlara ilişkin konuştu.

Ağar'ın konuşması içinde 'başım açık beni çıkarmayın' diyen depremzedeye ilişkin yorumu gündeme oturdu. 

Zülfü Tolga Ağar sosyal medyada TT listesine giren şu sözleri söyledi:
-“Dün Elazığ, devletine ve milletine sadakatin başkentiydi, bugün de sabrın ve tevekkülün başkenti olacaktır. Göçük altından ‘başım açık, beni çıkarmayın’ diyen teyzelerimizin inancı ve imanıyla Allah bu şehri, bu ülkeyi koruyor. Bu iman bizde oldukça her zorluğun üstesinde geliriz evelallah

-“Devletimiz güçlüdür, kimsenin şüphesi olmasınSüratli bir şekilde yaraları saracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla mağduriyetler hızlı bir şekilde giderilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığlının yanındadır, şüpheniz olmasın. Tüm hemşerilerimizin dün olduğu gibi bugün de devletinin yanında olacağına eminim”.

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