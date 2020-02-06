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Meral Akşener'i taşıyan uçakta türbülans paniği

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nında yaşanan uçak kazası sonrası İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de uçağının aynı saatte havaalanını 2 kez pas geçtiği ortaya çıktı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti GEnel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve bazı partililerin bulunduğu uçak, Ankara'dan İstanbul'a gelirken türbülansa girdi. Havada paniğe neden olan o anları, İyi Partili Ümit Dikbayır canlı yayında anlattı.

Aşırı türbülans oldu, panik yaşandı

Habertürk yayınına bağlanan Dikbayır, "Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan 17.25'te İstanbul'a gelmek için havalandık. İnişe 10-15 dakika kala çok aşırı türbülans oldu. Uçağın içinde panik yaşandı.

2 kere inişi denedi Ankara'ya döndü

Pilot 2 kere inişi denedi, ardından Ankara'ya dönüş kararı aldı. O sırada diğer uçak iniş kararı almış ve malum olay olmuş. Pilotumuza çok teşekkür etmek istiyorum. Pilot yaptığı anonsla, türbülansa gireceğimizi söyledi. Panik havasını minimize etti. 10-15 dakika türbülans yaşadık. Bir kez inişi denedi pas geçti, ikinci kez denedi.

İndikten sonra kazayı öğrendik

Sonra anons yaparak Ankara'ya dönüldüğünü açıkladı. Biz de Pegasus uçağının kazasını indikten sonra öğrendik." dedi.

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