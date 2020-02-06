YKS sınavı ne zaman 2020 YKS sınavı nedir?

Üniversite sınavı olan YKS bu sene 20-21 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları ise 5 Şubat Çarşamba günü başladı. YKS kılavuzuna gire başvuruları 3 Mart'ta sona erecek. YKS başvuru ücreti her sınav için 70 lira oldu. TYT ve AYT sınavına girmek isteyen öğrenciler ise 140 lira ödeyecek. İşte YKS başvuru yapma ekranı AİS girişi

Üniversite sınavı olan YKS başvuruları 5 Şubat Çarşamba günü başladı. YKS başvuruları 3 Mart'a kadar devam edecek. 2020 yılında YKS sınavları 20-21 tarihinde yapılacak. Öğrenciler YKS sınavı için sınav başına 70 lira ücret ödeyecek. TYT ve AYT sınavına girmek isteyen öğrenciler ise 140 lira ödeyecek. ÖSYM'nin yayınladığı YKS 2020 kılavuzuna göre sınav başvuru tarihini kaçıran öğrenciler için 18-19 Mart tarihindeki geç başvuru günü sınav ücretleri ise her bir sınav için 105 TL olacak. İlk kez başvuracak olan öğrenciler ise ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla müracatlarını tamamlayabilecek

Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır? İşte, YKS 2020 başvurusu hakkında bazı bilgiler

2020 YKS kılavuzu için tıklayın

Üniversite hayali kuran binlerce kişinin merakla araştırdığı YKS başvurusu için müracaat sürecine girildi. İlk kez YKS başvurusu yapacak olan öğrencilerin ÖSYM başvuru merkezleri, daha önce başvuruda bulunmuş olan ve fotoğrafı en az 50 ay içerisinde sisteme eklenmiş olan öğrencilerin ise ÖSYM internet sitesinden gerçekleştireceği başvurular, 6 Şubat-3 Mart tarih aralığında tamamlanacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR: YKS başvurusu için beklenen güne girildi. Binlerce öğrencinin üniversiteli olma hayalinde önemli bir basamak olan YKS başvurusu, 6 Şubat Perşembe günü ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınmaya başlanacak. Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla gerçekleşecek olan YKS başvurusu için kılavuz bilgilerini de yayımlayan ÖSYM, AYT, TYT ve YDT başvurusu için detayları öğrencilerle paylaştı

YKS başvuru ücreti ve başvuru formu işlemleri tamamlanacak olan üniversite sınavı başvurusu, 2020 yılında üniversiteli olma hayalini kuran pek çok öğrenci için önem arz edecek.

YKS başvuru ücreti bu yıl her bir sınav için 70 TL olacak. TYT ve AYT sınavına girmek isteyen öğrencilerin ödeyeceği başvuru ücreti 140 TL olarak hesaplara yatırılacak.

Sınav başvuru tarihini kaçıran öğrenciler için 18-19 Mart tarihindeki geç başvuru günü sınav ücretleri ise her bir sınav için 105 TL olacak.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT):

YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.

2020-TYT’ye girmek isteyen adaylar, “Temel Yeterlilik Testi (TYT)” seçeneğini işaretleyecekler, 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT’ye girmek istemeyenler ise bu seçeneği boş bırakacaklardır.

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içindegerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların TYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.

YKS'YE İLK KEZ BAŞVURU YAPACAKLAR İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerinde eğitim bilgisini ilk kez ÖSYM sistemine ekletmek veya var olan eğitim bilgisinde değişiklik yaptırmak isteyen adayların, diploma/mezuniyet vb. belgelerinin onaylı bir örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir.

MEB E-Okul’da kayıtlı ortaöğretim eğitim bilgileri, başvuru ekranında yer alacaktır. Bu bilgilerinde güncelleme gereken adaylardan son sınıf öğrencileri kendi okullarına, mezun adaylarise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurarak MEB e-okul sisteminde mevcut bilgilerinin güncellenmesini sağlayacaklardır. MEB e-okul sistemi dışında kalan okullarda öğrenim gören/mezun olan adaylar ile bu adaylardan varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgilerinde değişiklik olanlar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?: YKS başvuru tarihleri 6 Şubat-3 Mart tarih aralığında olacak. Üniversite adayları 4 Mart tarihine kadar sınav başvuru ücretini ödeyebilecek.

YKS KAPSAMINDA AYT VE TYT SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK: YKS içerisinde bölümlenen AYT ve TYT sınavları bu yıl da birer gün arayla yapılacak. İlk oturum olan ve tüm öğrencilerin girmek zorunda olduğu TYT sınavı, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak ve toplam 135 dakika sürecek.

AYT sınavının tarihi ise 21 Haziran Pazar olacak. Bu sınav ise 180 dakika sürecek.

Yabancı dil alanında sınava girecek olan öğrenciler için ise YDT sınavı 21 Haziran Pazar günü öğleden sonra 15.45'te başlayacak ve sınav 120 dakikada tamamlanacak.