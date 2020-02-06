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Gülşen Orhan eşi Abdulmevla Orhan kimdir ne iş yapıyor?

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Gülşen Orhan kimdir, aslen nereli soruları merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı olan Gülşen Orhan Van'da çığ altından kurtulan isimlerden biri oldu. Peki Gülşen Orhan kimdir, Gülşen Orhan'ın eşi ve çocuğu kimdir?

Gülşen Orhan kimdir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı aslen nereli kaç yaşında araştırmaları merak konusu oldu. Van'da yaşanan çığ felaketinden kurtulan isimlerden biri de Gülşen Orhan oldu. Arkeoloji mezunu olan Gülşen Orhan Bahçesaray Belediye Başkanı Naci Orhan'ın kızı ve  Abdulmevla Orhan ile evlidir. 

Gülşen Orhan, 12 Aralık 1970'de Van Bahçesaray'da dünyaya geldi. Babasının adı Naci, annesinin adı Vahide'dir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümünü bitirdi.

23. Dönemde Van Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi oldu.

Çok iyi düzeyde Kürtçe, iyi düzeyde İngilizce ve Farsça bilen Orhan, 1 çocuk annesidir.

Orhan'ın kadınlara yönelik iyileştirmeler yapılması konusunda çalışmalar yapmayı hedeflediği bilinmektedir.
24. Dönem Van Milletvekili olarak TBMM'ye tekrar girmiştir. Türkiye-Irak Parlamentolararası Dostluk Grubu genel sekreteridir.

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