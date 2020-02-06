Çığa sebep oldu iddiası! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'dan açıklama

VAN'daki çığ faciasıyla ilgisi olduğu iddia edilen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan olayın aslını açıkladı. Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Gülşen Orhan'ın iş makinaları ile yolu açtırdığını önü sürmüştü. Gülşen Orhan ise anlatılan her şeyin yalan olduğunu söylüyor.

Bahçesaray'daki çığ felaketine ilişkin Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir canlı yayında sarsıcı bir iddia ortaya attı. Aydemir'in dediğine göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, katıldığı bir programdan dönüşte çığ uyarısına rağmen yanına iş makinalarını alıp yola çıktı. Çığ felaketi de bu olayın akabinde yaşandı.

İddianın odağındaki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, çığın altında kalan isimlerden biriydi. Orhan sarsıcı iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Söyledikleri Bülent Aydemir'in anlattığı hikayeyi tamamen yalanlıyor.



İşte Gülşen Orhan'ın olaya ilişkin verdiği bilgiler:

-4 Şubat, 16:30 civarında Bahçesaray yolunda meydana gelen çığ felaketi yaşandığında, Van Ankara seferini yapan 16:05 uçağımdaydım. Ankara’ya indiğimde olaydan haberim oldu. Geri dönmek için, sabah ilk uçak olan 07:40 uçağıyla Van’a hareket ettim.

Cenazeleri almaya gittik

-Van'a ulaşınca Bölge hastanesinde bulunan hastalarımızı ziyaret ettik. Ziyaretimizin anlık görüntülerini twitter hesabımızdan paylaştık. Ardından felakette vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerini, yakınlarıyla birlikte alıp Bahçesaray’a konvoy halinde hareket ettik.

Hastaneden ayrılış anımız ve görüntüler Van valimizin son durum açıklamasıyla medyada yayınlanmıştır. Felaketin gerçekleştiği yol olan Krapet Geçidinden Bahçesaray’a ulaşım idarece kapatıldığından söz konusu değildi artık.

İddia edildiği gibi Çatak'ta değildim

-Dolayısıyla, cenazelerle birlikte Hizan üzerinden Bahçesaray'a doğru hareket edildi. İddia edildiğinin aksine Çatak veya başka bir yerde toplantı yapmadım. Beş cenazenin acısı varken herhangi bir toplantı yapmam zaten mümkün değildi.

Son durumu görmek için olay yerine gittim

-Ben olay yerinde çalışan ekipleri, son durumu, görmek için çığ bölgesine uğrayıp tekrar, cenaze konvoyuna dönmek üzere konvoydan ayrıldım. Tek araba ve bir kaç kişilik bir ekip olarak olay yerine vardık. Vardığımda, kalabalık bir insan grubu, jandarma ekipleri, AFAD il müdürümüz ve ekibi çalışma yürütüyorlardı.

Araçtan indikten 2 dakika sonra üstümüze çığ düştü

-Oradaki yetkililerden bilgi almak için araçtan indikten iki dakika sonra çığ hepimizin üzerine düştü. Ben vardığımda herhangi bir iş makinası çalışmıyordu. Benim yanımda da hiç bir iş makinası yoktu ve olamazdı da. Çalışmalarla ilgili hiç bir direktifim veya tavsiyem olmadı. Amacım sadece olay yerini bizzat görmek ve oradakilere yanlarında olduğumuzu hissettirmekti.