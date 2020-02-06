Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'la ilgili çığ iddiası! Habertürk'te söylendi

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in canlı yayında dile getirdiği iddia sosyal medyanın gündemine oturdu. Aydemir iddiası TT listesine girince özel hesabından "Arkadaşlar, söylemediğim şeyleri çarpıtıp haber yapanlara lütfen itibar etmeyiniz. Programda anlattığım olaydan ancak tedbirsizlik sonucu çıkabilir. Çığ faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Başımız sağolsun..." diyerek twit attı.

Peki Bülent Aydemir'in Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile ilgili ne söyledi? İşte canlı yayındaki sözlerinin tamamı:

-“Olayı anlamaya çalışmam anlamında birkaç telefon görüşmesi yaptım. Çatak’ta bir yemek organizasyonu var. Ak Parti eski milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı -ki kendisi de yaralı- Gülşen Orhan bir etkinliğe katılıyor. Kendi seçim bölgesi eski milletvekili olması hasebiyle. Oradan çıkarken diyorlar ki ‘Burada çığ tehlikesi var, buradan çıkmayın, yola çıkmanız doğru değil.’ Ancak heyetle birlikte yola çıkıyor. Harabet diye bir geçit. Bu geçitten geçilmesi mümkün değil, kar kapatmış olabilir, burada çığ tehlikesi var. Üst noktada. Narlıca’dan dahi geçemeyebilirsiniz’ diyorlar. Yani yol sıkıntılı.

İş makinalarını alıp yola çıkıyor

-Yola çıkmadan önce Gülşen Orhan, 4-5 kadar iş makinasını yanına alıyor. Narlıca Kara Yolları İstasyonu’ndan alıyorlar araçları. Yol kapalı ve iş makinaları yolu açarak buraya geliyor. Burada çığ tehlikesi var kar yolu kapatmış iş makinalarıyla öncesinde müdahale edilmiş başka bir noktaya. Çığı tetikleyen şeylerden biri de gürültü, yüksek desibel. Buraya kadar geliyorlar. Burada, yolda tabi telefon çekmiyor ağır kış koşulları, tipi var. Burada 3 bin 500 metre rakımdan söz ediyoruz. Ve orada çığın altında kalıyor minibüs. Daha sonra Van ve Şırnak’tan askerler oraya sevk ediliyor."