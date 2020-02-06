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Giresun'da heyelan saniye saniye kaydedildi! Karayolu ulaşıma kapandı

Giresun’un Duroğlu Beldesi’nde meydana gelen heyelan sonrası Giresun-Dereli karayolu ulaşıma kapandı. Heyelan saniye saniye kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Giresun-Dereli karayolu Duroğlu Belde girişi mevkiinde heyelan meydana geldi. Yol kenarındaki tepeden kopan kaya parçaları ve toprak kütleleri yola savruldu. Heyelanın küçük kaya parçalarının düşmesi ve toprak kayması nedeniyle daha önceden fark edilmesi üzerine önlem alınarak yolun trafiğe kapatılması sebebiyle bir faciadan dönüldü.

Heyelan anlarını ise vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Heyelanın ardından Giresun-Dereli karayolu ulaşıma kapanırken, yol açma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

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