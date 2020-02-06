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Fatih Terim'den Belhanda'ya sert tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Belhanda'nın topu kimsenin olmadığı bir yere göndermesi sonrası Hasan Şaş'a dönerek, "Hasta ya, ruh hastası" dedi.

Aytemiz Alanyaspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in görüntüleri gündem oldu.

Maçın 9. dakikasında Younes Belhanda'nın pas hatası sonrası Fatih Terim, yardımcısı Hasan Şaş'a dönerek "Hasta ya, ruh hastası" dedi. Fatih Terim'in bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

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