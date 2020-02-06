MEDYA

Hercai 31. bölüm 2. fragmanı

Hercai dizisi 31. yeni bölümüyle 7 Şubat 2020 Cuma akşamı ATV'de olacak. Hercai'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Hercai 31. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak? Hercai 7 Şubat 2020 Cuma akşamı ATV'de...

Yapımcılığını, Mia Yapım - Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Van'da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan çığ ve uçak kazası mesajı
İstanbul Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı
Alanyaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktı
Fatih Terim'den Belhanda'ya sert tepki: Ruh hastası
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Arka Sokaklar 541. bölüm 2. fragmanı
Payitaht Abdülhamid 107. bölüm 2. fragmanı
Osman Gazi hayatı Osman Gazi türbesi nerede hangi ilde?
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı
İstanbul Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Osman Gazi kaç kere evlendi Osman Gazi eşleri kimdir?
İstanbul Valisi Yerlikaya pistten çıkan uçağa ilişkin açıklamalarda bulundu
Bala Hatun kimdir Osman Gazi'nin ilk eşi ve çocukları kimdir?