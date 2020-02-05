İstanbul Sabiha Gökçen’deki uçak enkazından yaralıyı böyle çıkardılar
İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir yolcu uçağı pistten çıktı. Olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi. Yaralıların kaza alanından ambulanslara sedyelerle taşındığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın parçalandığı kazada yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi.
Yaralıların sedyeye alınarak olay yerindeki ambulanslara bindirildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıyı sedyeyle taşıyarak hastaneye sevk edilmek üzere ambulansa taşıyor.