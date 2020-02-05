YEREL

İstanbul Sabiha Gökçen’deki uçak enkazından yaralıyı böyle çıkardılar

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir yolcu uçağı pistten çıktı. Olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi. Yaralıların kaza alanından ambulanslara sedyelerle taşındığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın parçalandığı kazada yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sedyeye alınarak olay yerindeki ambulanslara bindirildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıyı sedyeyle taşıyarak hastaneye sevk edilmek üzere ambulansa taşıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Soylu'dan son dakika çığ açıklaması
Görgü tanığı, Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın düşme anını anlattı
Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktı
Alanyaspor Galatasaray Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN
Pegasus'tan uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Soylu, çığ bölgesinde
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi
İstanbul Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı
Osman Gazi hayatı Osman Gazi türbesi nerede hangi ilde?
60 saniyede bugün (5 Şubat 2020)
İstanbul Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Osman Gazi kaç kere evlendi Osman Gazi eşleri kimdir?
Ersun Yanal: Herkesin başı sağolsun
Bala Hatun kimdir Osman Gazi'nin ilk eşi ve çocukları kimdir?