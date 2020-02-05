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Düzce'de öğretmen kreş öğrencisini tekme tokat dövdü

DÜZCE'de, kreşte bir öğretmen 2 yaşındaki çocuğa acımasızca vurdu. Öğretmen Yeliz K. tutuklanırken, çocuğu darp ettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay önceki gün, Düzce'nin Karacahacımusa Mahallesi'nde faaliyet gösteren Hayalim Kreş isimli kreşte meydana geldi.

2 yaşındaki çocuğu art arda tokatladı

Selçuk Taşlı isimli baba çocuğunun kreşteki ilk günü olması nedeniyle salonda oturarak güvenlik kameralarından çocuğunu izledi. Bu sırada oyun parkurundan çıkan küçük çocuğu kucağına alan öğretmen Yeliz K. yere oturttuğu çocuğa acımasızca art arda tokat attı. Hemen içeri giren Selçuk Taşlı, çocuğunu kucağına aldı.

Dayakçı öğretmen tutuklandı

Kreşe gelerek güvenlik kameralarına yansıyan olayı izleyen Tuba Taşlı, feryatlar içerisinde yaşananlara tepki gösterdi. Aile karakola giderek şikayette bulunurken, Yeliz K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Yeliz K. tutuklandı. Yeliz K.'nin daha önce de bir öğrenciyi dövmesi nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

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