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Van'da çığ faciasında 8 jandarma 3 korucu ve 3 itfaiyeci şehit oldu 9 sivil öldü Haberin devamı.
POLİTİKA

Süleyman Soylu açıkladı! Van'daki çığ şehitlerinin 8'i asker çıktı

VAN Bahçesaray'daki ikinci çığ felaketine ilişkin son dakika açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu, "Malesef 11 vatandaşımızı kaybettik' dedi.

Bahçesaray'da dün gece çığın altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları yapan ekibin üzerine bu sabah çığ düştü. İlk gelen bilgiler 50'den arama kurtarma elemanının çığ altında kaldığı yönündeydi. 

Çığ felaketinin yaşandığı bölgeden kötü haberler gelmeye başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bağlantı yaptığı canlı yayında 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Soylu şunları söyledi:

-Çığın altında 10 ile 15 vatandaşımızın olduğunu değerlendiriyoruz. 30 ile 35 arama kurtarma timimizi çıkardık. Onları hastaneye sevk ettik. Şu an orada hayatını kaybedenlerin sayısının malesef 11 olduğunu üzülerek duyuruyoruz. 

8 asker 3 korucu şehit oldu

Soylu yaptığı açıklamada "3 güvenlik korucusu, 3 uzman çavuş 1 astsubay 1 de vatandaş çığın altında kalarak malesef şehit oldular. Diğer arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor" dedi.

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