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Van'da ikinci çığ faciası! Arama ekiplerinin üzerine de çığ düştü

Dün Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bir minibüsün ve iş makinesinin üzerine çığ düşmüş, 5 kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir kötü haber daha geldi. Çığ altında 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü.

İlk bilgilere göre çığ altında bazı araç ve insanların kaldığı bildirildi.

Van Valisi'nden açıklama

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Çığ altındakileri arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Kurtarma çalışması başlatıldı." açıklamasında bulundu.

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