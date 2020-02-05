GÜNCEL

Kızılay çadırına giren Kılıçdaroğlu, “Kızılay’ın bir tek çadırını görmedim” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ’da meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen deprem sonrası, Kızılay’ın deprem bölgelerine yardım götürmediğini iddia ederek, “Bir tek Kızılay çadırı görmedim” dedi. Halbuki Kılıçdaroğlu, deprem bölgelerine yönelik ziyaretinde, Kızılay’ın çadırına girmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı’nda, son dönemde solakların hedefi haline gelen Kızılay’a yüklendi.

Tüm iddialarla ilgili Kızılay’ın yaptığı açıklamalara rağmen aynı üslupla söz konusu iddiaları gündeme getiren Kılıçdaroğlu, tarihi kuruma iftira atmaktan da imtina etmedi.

Elazığ’da yaşanan deprem sonrası bölgeye gittiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde bir tek Kızılay çadırı bile görmediğini iddia etti.

Halbuki CHP’li Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine yönelik ziyaretinde, Kızılay çadırına girmişti.

Kılıçdaroğlu’nun Kızılay’a ahlak dersi vermeye çalışması da ayrıca dikkat çekti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Emre Mor'un sözleşmesinde şartlı opsiyon
Türk bilim insanları 'yapay tendon' için çalışmalar yürütüyor
Al Hilal'den Radamel Falcao için çılgın teklif
Van'da ikinci çığ faciası! Arama ekiplerinin üzerine de çığ düştü
Nihat Özdemir'den 'limit' sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlker Başbuğ'a sert sözler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Lesotho First Lady’si kocasının ilk eşini öldürmekle suçlanıyor
Rusya'da akılalmaz olay! Kadın ortalığı birbirine kattı
Yaz tatili kaç gün olacak 2020 yaz tatili ne zaman?
Esenyurt'ta taksicilerin kavgası saniye saniye kamerada
Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor
Bekçi başvurusu yap 2020 başvuru formu nasıl doldurulur?
Cübbeli Ahmet Hoca Elazığ depremi tepkisi! İşte böyle namussuz insanlar var
Tayfun Erdoğan annesi Ebru Çolak kimdir kaç yaşında?