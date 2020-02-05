Kızılay çadırına giren Kılıçdaroğlu, “Kızılay’ın bir tek çadırını görmedim” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı’nda, son dönemde solakların hedefi haline gelen Kızılay’a yüklendi.

Tüm iddialarla ilgili Kızılay’ın yaptığı açıklamalara rağmen aynı üslupla söz konusu iddiaları gündeme getiren Kılıçdaroğlu, tarihi kuruma iftira atmaktan da imtina etmedi.

Elazığ’da yaşanan deprem sonrası bölgeye gittiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde bir tek Kızılay çadırı bile görmediğini iddia etti.

Halbuki CHP’li Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine yönelik ziyaretinde, Kızılay çadırına girmişti.

Kılıçdaroğlu’nun Kızılay’a ahlak dersi vermeye çalışması da ayrıca dikkat çekti.