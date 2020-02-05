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Yolcu otobüsünde valizden kaçan piton yılanı korkuttu

İSTANBUL'dan Düzce'ye otobüsle seyahat eden bir kadın valize koyduğu pitonu bagaja verdi. Piton valizden kaçınca panik yaşandı.

Karayolları Taşıma Yönetmeliği ile geçtiğimiz aylarda yolcuların yanlarında evcil hayvan taşımasına izin verilmesinin ardından Düzce’de ilginç bir olay yaşandı. İstanbul’dan otobüsle Düzce’ye gelen bir yolcu, içinde piton yılanı bulunan valizini otobüsün bagaj bölümüne koydu. Düzce’ye seyahatini tamamlayan yolcu valizini alarak otogardan ayrıldı.

Valizini kontrol ettiğinde yılanı bulamayınca otogara geri dönen yolcu, pitonunu bulamadığını söyleyince panik yaşadı. Otobüs şoförü ve muavin yılanın girebileceği yerlerde dikkatlice arama yaptı. Yaklaşık 1 saatlik arama çalışmalarının ardından yılan otobüsün ön bölümünde yer alan stepne kısmından çıkartılarak sahibine teslim edildi. Otobüs muavini Melih Güvenç ise o anları cep telefonu ile görüntüledi.

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