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Sivas'ta bir kişi kar küreme aracını seyrederken canından oluyordu

SİVAS’ta bir sürücü kar küreme aracını seyredenken neredeyse yoldan geçmekte olan TIR'ın altında kalıyordu. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SİVAS-Erzincan karayolu Sivas’ın İmranlı ilçesi Kızıldağ geçidi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde meydana gelen olayda; tesiste vakit geçiren bir TIR sürücüsü, yolda devam eden kar temizleme çalışmalarını izlerken neredeyse yoldan geçmekte olan TIR'ın altında kalıyordu.

Kar küreme aracını seyreden sürücü, gelmekte olan TIR'ı fark etmedi.

TIR kendisine çarpmak üzereyken son anda fark edip geri çekilerek, TIR'ın altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu.

Bu anlar işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaya şahit olan Ramazan Ülker, arkadaşının dikkatsizliğinin neredeyse canına mal olacağını belirtip, son anda kurtulduğunu sözlerine ekledi.

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