Erdoğan'ın tören kıtasına verdiği 'Slava Ukraine' selamı Rus basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti sırasında Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından Kiev'de resmi törenle karşılanırken Erdoğan, tören kıtasını "Slava Ukraine!" (Şan olsun Ukrayna'ya) sözleriyle selamladı.

'Rusya'ya mesaj verdi' yorumları

Selamın, 2018 yılında dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko tarafından resmileştirildiği ve aynı zamanda Rusya karşıtı propagandalarda kullanıldığına dikkat çekilerek, selamın Rusya'ya mesaj anlamına geldiği yorumları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği selam Rus basınında büyük yankı uyandırdı.

Zamanlamaya dikkat çekildi

Rus basınında yer alan haberlerde, Erdoğan'ın selamının yanı sıra Suriye'de yaşanan gerginlikler üzerine Ukrayna'yı ziyaret etmesi ve Kırım Tatarlarının durumu ile ilgili değerlendirmede bulunmasına tepki gösterildi.