KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Serdar Ali Çelikler: Nihat Özdemir devri bitmiştir

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Yazın federasyonda olağanüstü seçim olur. Saffet Sancaklı mı olur, Servet Yardımcı mı olur, Göksel Gümüşdağ mı olur. Cumhurbaşkanı kimi atarsa o seçilir. Nihat Özdemir'in devri bitmiştir. Ben Nihat Özdemir'in yerinde olsam istifa etmiştim.'' dedi.

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Yazın federasyonda olağanüstü seçim olur. Saffet Sancaklı mı olur, Servet Yardımcı mı olur, Göksel Gümüşdağ mı olur. Cumhurbaşkanı kimi atarsa o seçilir. Nihat Özdemir'in devri bitmiştir. Ben Nihat Özdemir'in yerinde olsam istifa etmiştim.'' dedi.

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