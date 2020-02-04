POLİTİKA

Akşener'den 8 şehit sonrası Erdoğan'a çağrı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonrası 8 şehit vermemizle ilgili Erdoğan'a çağrı yaparak, 'Sana ve hükümetinin üstüne düşen görev açık ve nettir. Gök kubbeyi mehmedimizi toprağa düşüren alçakların başına yıkın!" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalar yaptı. Akşener'in gündeminde dün İdlib'te 8 şehit verdiğimiz Esad'ın rejiminin saldırısı vardı.

Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle:

"Maalesef yeni haftaya kahreden haberlerle girdik. Orta Doğu coğrafyasında oynanan çirkin satrancın yeni hamleleri 8 kahramanımızı daha aramızdan kopardı."

"Rusya ile el ele vermiş Suriye ordusu TSK unsurlarına saldırdı. 5 kahraman askerimizi ve 3 sivil memurumuzu şehit verdik ve 9 yaralımız var."

"Şehitlerimiz var, ordumuz teyakkuzda cenazelerimizi kaldıracağız ordumuza moral vereceğiz. Ancak, çok önemli bir nokta var. 2 Şubat'ta Ukrayna'dan bir açıklama yapılıyor. Türkiye Ukrayna'ya 200 milyon liralık yardım yapılacak deniyor. Aynı günün gecesi 3 Şubat'ın gecesi Ukrayna ve Kırım'ın işgalinden sorumlu olan Rusya'nın kontrolündeki Suriye ordusu Türk askerini hedef alıyor. Satrancın tarifi açık. Askeri yardım yapıyor, askeri hedef oluyoruz."

"Rusya pişkinlikle diyor ki; Türkiye bize çalışmalarıyla ilgili bilgi vermedi. Sayın Erdoğan'da ziyaretini iptal etmeyip Ukrayna'ya gidiyor. Gelişmelerden memnun musun sayın Erdoğan? 

"Gökkubbeyi alçakların başına yıkın"

"Sen Türk devletini yönetiyorsun. Her şeyden önce duyguların yerine milletimizin çıkarlarını öne koymak zorundasın. Sana ve hükümetinin üstüne düşen görev açık ve nettir. Gök kubbeyi mehmedimizi toprağa düşüren alçakların başına yıkın!"

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