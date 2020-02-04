CHP

Erzurum'da CHP kongresinde arbede

CHP Erzurum il kongresinde arbede yaşandı. CHP il başkan adayı, saldırganlardan salon dışına çıkarılarak kurtarıldı.

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Erzurum il kongresinde arbede yaşandı.

CHP il başkanı adayı Orhan Bozkurt, saldırganlardan salon dışına çıkarılarak kurtarıldı.

Kongrede linç girişimi olduğunu ileri süren Bozkurt, genel merkez nezdinde girişimde bulunacağını belirtirken; il başkanı seçilen Bülent Oğuz, tartışma olduğunu ancak darp olmadığını söyledi.

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