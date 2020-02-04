MEDYA

Güvercin 9. bölüm 2. fragmanı

Güvercin dizisi 9. yeni bölümüyle 9 Şubat 2020 Pazar akşamı Star'da olacak. Güvercin'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Güvercin 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Güvercin'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Güvercin 9 Şubat 2020 Pazar akşamı Star'da...

Zülüf, kuş uçmaz kervan geçmez, dağların doruklarında kör bir kuyuda ölümü beklemektedir. Bir çingene kızı gibi yerin yedi kat dibindedir. Zülüf, atıldığı bu kuyudan genç bir adam tarafından kurtarılır. Bir mucize gibi karşısına çıkan Kenan’ın kim olduğunu öğrendiğinde ise hayatının şokunu yaşar. 

Kuyunun başında beklemekte olan Kenan, akşam güneşinin kızıllığı altında, güzelliğiyle dillere destan Zülüf’ü görür kuyudan çıkarken. Kenan’ın dizlerinin bağı çözülür, yer ve gök alt üst olur. 

On beş yıl önce işlenen cinayet yüzünden etrafa saçılan kan, o günden sonra her iki aileye de bulaşacaktır. Ta ki bir gün aşk gelip, her şeyi temizleyene dek…

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Aslı Bekiroğlu suç duyurusunda bulundu
ABD'den Halkbank için sevindiren karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu şehit sayısı arttı
Düzce'de şüpheli ölüm
Bakan Akar: 76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirildi
CHP kongresinde arbede! Başkan adayı salondan çıkarıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zümrüdüanka 3. bölüm fragmanı
Erzurum'da CHP kongresinde arbede
ALES başvuruları ne zaman yapılacak 2020 ALES ÖSYM sınav takvimi
Babil 4. bölüm fragmanı
Mucize Doktor 21. bölüm 2. fragmanı
Okullar ne zaman kapacak 2020 yaz tatili tarihi
Doğduğun Ev Kaderindir 5. bölüm 2. fragmanı
e okul VBS girişi nasıl yapılır MEB ders programı sorgulama