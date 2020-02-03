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Ekrem İmamoğlu'ndan Yeşim Meltem Şişli açıklaması inceleme başlattık

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin İSMEK’te türbanlı kadın çalışanlara yönelik sarfettiği iddia edilen sözlerle ilgili olarak incelemelerin başladığını açıkladı.

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Ekrem İmamoğlu'ndan Yeşim Meltem Şişli açıklaması inceleme başlattık
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