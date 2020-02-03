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Eklenme Tarihi:
03.02.2020 16:42
Ekrem İmamoğlu'ndan Yeşim Meltem Şişli açıklaması inceleme başlattık
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin İSMEK’te türbanlı kadın çalışanlara yönelik sarfettiği iddia edilen sözlerle ilgili olarak incelemelerin başladığını açıkladı.
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Etiketler
Yeşim Meltem Şişli
Ekrem İmamoğlu
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