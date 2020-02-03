SPOR

Trabzonspor inşallah şampiyonluk ipini göğüsleyecek

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaptığı ''İnşallah bu yıl şampiyonluk ipini göğüsleyecek Trabzon. Bütün temennimiz bu." sözlerine tepki gösterdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Trabzonspor inşallah şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Bütün temennimiz bu. Her şeyden önce centilmenlik ve Türk sporu kazansın. Fenerbahçe de iyi top oynadı. Bunu da gözardı edemeyiz ama bizim takımımızı,kalecimizi tebrik ediyorum" dedi.

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