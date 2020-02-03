Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Trabzonspor inşallah şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Bütün temennimiz bu. Her şeyden önce centilmenlik ve Türk sporu kazansın. Fenerbahçe de iyi top oynadı. Bunu da gözardı edemeyiz ama bizim takımımızı,kalecimizi tebrik ediyorum" dedi.