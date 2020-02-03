DÜNYA

Bomba şüphesi olan restorantta yarım saat müsade istediler

Londra´da meydana gelen bıçaklı terör saldırısında, saldırganın üstünde bombalı yelek olduğundan şüphelenen polis, olayın gerçekleştiği bölgedeki bir restoranı tahliye ettiği sırada, restoran sahibi "Bize yarım saat verebilir misiniz? dedi.

İngiltere´nin başkenti Londra´da dün öğleden sonra bıçaklı terör saldırısı meydana geldi.

Saldırganın sivil polisler tarafından vurulmasının ardından, polis ekipleri çevredeki binaları güvenlik sebebiyle tahliye etmeye başladı. Bir restorana giren polis, içerideki müşterilere ve restoran sahibine yakınlarda bir terör saldırısı olduğunu ve hemen restoranı boşaltmalarını söyledi.

Restoran sahibi ise ?Bize yarım saat verir misiniz? dedi. Bunun üzerine polis "Hanımefendi, şu anda bir terörist vuruldu. Üzerinde bombalı yelek olduğunu düşünüyoruz. Yarım saat daha burada kalırsanız, buradaki insanların hayatını tehlikeye atarsınız" diyerek karşılık verdi.

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