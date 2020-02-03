Bomba şüphesi olan restorantta yarım saat müsade istediler

İngiltere´nin başkenti Londra´da dün öğleden sonra bıçaklı terör saldırısı meydana geldi.

Saldırganın sivil polisler tarafından vurulmasının ardından, polis ekipleri çevredeki binaları güvenlik sebebiyle tahliye etmeye başladı. Bir restorana giren polis, içerideki müşterilere ve restoran sahibine yakınlarda bir terör saldırısı olduğunu ve hemen restoranı boşaltmalarını söyledi.

Restoran sahibi ise ?Bize yarım saat verir misiniz? dedi. Bunun üzerine polis "Hanımefendi, şu anda bir terörist vuruldu. Üzerinde bombalı yelek olduğunu düşünüyoruz. Yarım saat daha burada kalırsanız, buradaki insanların hayatını tehlikeye atarsınız" diyerek karşılık verdi.