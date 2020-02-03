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Hain saldırı sonrası TSK'nın rejim hedeflerini vurduğu anlar

İDİLİB'de rejim güçlerinin hain saldırısı sonrası 4 askerimiz şehit olurken 9 askerimiz de yaralandı. TSK'nın rejim güçlerini vurduğu anların ise görüntüleri ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, hain saldırıya rejim hedeflerini ateş altına alarak karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 30-35 arasında rejim askerinin öldürüldüğünü duyururken toplamda 46 hedefin vurulduğu belirtildi. Saldırıda 122 fırtına ve 100 havan mühimmatı kullanıldı.

Topçu atışlarıyla saldırdılar

Milli Savunma Bakanlığı İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını duyurdu.

"Türkiye karşılığını misliyle vermiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Türkiye bu saldırının cevabını da misliyle vermiş durumda. Türkiye önceki saldırılarda olduğu gibi bu saldırının da karşılığını misliyle vermiştir, vermeye de devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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