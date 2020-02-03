DÜNYA

Aldatılan koca eve gelince kadının sevgilisi iç çamaşırıyla camdan kaçtı

İsviçre'de yaşanan olayda, eşi tarafından aldatılan bir adam eve gelince, kadının sevgilisi camdan iç çamaşırıyla kaçmaya çalıştı. Camda asılı bulunan adam bir süre sonra yere düş

Sosyal paylaşım sitesi Reddit'te yayılan bir video, son günlerin en çok konuşulan görüntüleri arasında yer aldı. İsviçre'de eşi tarafından aldatılan bir adam eve gelince, kadının sevgilisi iç çamaşırıyla camdan kaçmaya çalıştı.

KISA SÜREDE SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Reddit'te paylaşılan video Snapchat'te yayılırken, söz konusu görüntülerin İsviçre'de kaydedildiği öne sürüldü. Zürih polisi Wallisellen bölgesinde gerçekleşen olayı doğrularken, detay vermekten kaçındı.

DAİRENİN CAMINDA ASILI KALDI
The Sun'da yer alan habere göre söz konusu videoda üzerinde sadece iç çamaşırı bulunan bir adam, 6-7 metre yükseklikteki dairenin camından çıkarken görülüyor.

YERE DÜŞTÜ
Kaçmaya çalışırken dengesini kaybeden adam, önce aşağıda bulunan bir aracın üzerine oradan da yere düşüyor.

"DÜŞÜŞÜ ACI VERİCİ AMA..."
Görüntüler binlerce kez izlenip paylaşılırken, sosyal medya kullanıcıları, "Düşüşü acı verici ama yine de kadının kocasına yakalanmak kadar değil" yorumunda bulundu.

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