Rıdvan Dilmen: Nasıl lisans aldı bu arkadaşlar

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-1 yendiği maçı değerlendirdi. Dilmen, ayrıca TFF'nin talimat değişikliğiyle ilgili yaptığı yorumda sert sözler kullandı.

''Gırgır geçiyorum, penaltı bu''

''Galatasaray'da darbeyi ilk yarıda 2 golle vurdu.'' diyen Dilmen, ''Kayserispor'un gücü belli. Mike Tyson'ı nasıl bilirsiniz diye sorunca, öyle bir boksör mü, öyle hızlı başlar ki, ilk rauntta bitirir işi. Galatasaray'da darbeyi ilk yarıda 2 golle vurdu. Fenerbahçe kaybetmiş, Sivas da fark yemiş, Galatasaray işimi yapayım, Kadıköy'e 42 puanla gideyim diye hesaplamış. Ben en kötü 40 puanla gider diye düşünüyordum. Fenerbahçe'nin de o maçta 41-43 puanda olacağını düşünüyorum. Hoca hızlı oynayıp, skoru aldı. Donk'un pozisyonu penaltı değil, alakası yok. Gırgır geçiyorum, penaltı bu. Bu pozisyon için hakem, eski hoca, antrenör falan olmana gerek yok, VAR'a sormana da gerek yok.'' ifadelerini kullandı.

''Bu 11 ile Kadıköy'e çıksa favori Fenerbahçe olur"

Ligin başına dönecek olursak ligin favorisi Galatasaray'dı. Transferleriyle birlikte. Hayal kırıklığıyla 16 hafta geçirdiler. İkinci yarının da lideri şu an Galatasaray. Dönelim Ağustos'a, Antalya, Denizli, Konya ve Kayseri... Yetmez Kasımpaşa ve Malatya var, aaa 6'da 6 deriz. Fatih Terim de yapmıştır bunu. Burada kırılma yeri 2-3 hafta sonra ligdeki büyük maçlar sonrasında Galatasaray'ın avantajı tekrar işin içindeyim diyecek. Galatasaray, Kadıköy'e geldiğinde şampiyonluk yarışında bir takım olarak gelecek. Bu 11 ile Kadıköy'e çıksa favori Fenerbahçe olur"