Jennifer Lopez ve Shakira'dan dans şov

Dünyanın en pahalı maçı olarak lanse edilen Amerikan Futbol Ligi şampiyonası Super Bowl, dün gece San Francisco 49ers karşısında Kansas City Chiefs’in galibiyetiyle sonuçlandı. Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen mücadelede, Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers'ı 31-20'lik skorla mağlup etti. Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda oynanan Super Bowl'da, Kansas City Chiefs 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı.

Özel reklamlarıyla milyonlarca dolar akıtılan yılın maçında, spor müsabakası kadar devre arası şovu da merak ediliyordu. Gecede, müziğin yıldız isimleri Jennifer Lopez ve Shakira performanslarıyla Latin rüzgarı estirdi.

Sahneye kırmızı bir kostümle çıkan Kolombiyalı yıldız, 2009 yılı hit şarkısı ‘She Wolfu’u dansçılarıyla birlikte dikkat çekici bir dans şovuyla söyledi. Shakira, enerjik sahne performansında ‘Whenever, Wherever’ ve ‘Empire’ şarkılarına da yer verdi.

Shakira sahneye sürpriz bir isim olarak Porto Rikolu rap şarkıcısı Bad Bunny’yi davet ederek ‘I Like it’ ve ‘Hips Don't Lie’ şarkılarına düet yaptı.

Ardından sahneye siyah deri kostümüyle, Porto Riko kökenli Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez çıktı.

Lopez, 2002 yılı hit şarkısı ‘Jenny from the Block’ ve ardından ‘We from the Bronx, New York’ şarkılarını seslendirdi.

Ünlü yıldız, geçen yıl rol aldığı Hustlers filminde sergilediği direk dansı hünerini Super Bowl seyircisiyle de paylaştı.

Sahnete Kolombiyalı şarkıcı J Balvin’i çağırarak ‘Love Don't Cost a Thing’ şarkısına düet yaptı.

‘Let's Get Loud’ şarkısını beyaz kostümler içindeki küçük kızlardan oluşan koroyla seslendiren Lopez, gecenin sürprizini kızı Emme Maribel Muniz’i sahneye çıkararak yaptı.

Lopez’in 11 yaşındaki kızı için, büyük beğeni topladığı performansıyla annesinden rol çaldığı yorumları yapıldı.

Super Bowl devre arasında Shakira ve Jennifer Lopez birlikte sahne alarak İspanyolca şarkı söyledi.

Shakira ve Jennifer Lopez, geçen hafta helikopter kazasında hayatını kaybeden ve hem spor hem de sanat dünyasını yasa boğan NBA yıldızı Kobe Bryant’ı da unutmadı.

Rap şarkıcıs Bad Bunny, Bryant anısına, yazdığı 6 Rings adlı şarkıyı söyledi. Şarkı sonunda seyirciler Kobe adına tezahürat yaptı.

Geçen yıl Maroon 5’ın performans sergilediği Super Bowl devre arasında, geçmiş yıllarda Lady Gaga, Beyoncé, Justin Timberlake, Bruno Mars, Madonna ve Katy Perry gibi isimler sahne almıştı.