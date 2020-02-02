Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

Koronavirüs salgınının yaşandığı Çin’den Türkiye'ye getirilenlerin gözetim altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif. Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etti. İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz" şeklinde konuştu.