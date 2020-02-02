SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının yaşandığı Çin’den Türkiye'ye getirilenlerin gözetim altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınının yaşandığı Çin’den Türkiye'ye getirilenlerin gözetim altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"(Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenler) Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif. Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etti. İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz" şeklinde konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Çin virüsten ölenlerin cenazelerini yakacak
Avustralya Açık'ta tek erkekler şampiyonu Djokovic
Bakan Koca'dan koranavirüsü açıklaması
İngiltere'den sonra Belçika'da da bıçaklı saldırı
İzmir Torbalı'da hastaneye başvuran 2 Tayland vatandaşı taburcu edildi
Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi başlıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Elazığ depreminde ortaya çıkan esrarengiz ışığın sırrı çözüldü!
CHP’li Özgür Özel’den çok konuşulacak erken seçim çıkışı: Dünden razıyız
YKS başvurusu 2020 ne zaman ÖSYM YKS sınav tarihi
Bursa'da domuzlar iş yerleri ve evlere girdiler!
Murat Kurum Elazığ depremiyle ilgili son bilgileri paylaştı! 323 bina yıkılacak
3 Şubat Pazartesi okullar yarım gün mü olacak MEB
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan emekli büyükelçilere Kanal İstanbul tepkisi
Açık lise sınav tarihleri 2020 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?