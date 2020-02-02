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Çin'den gelenler için hazırlanan hastanenin görüntüleri paylaşıldı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’ye getirilen 42 kişi ve tahliyeyi gerçekleştiren 20 kişilik ekip için karantina süreci başlatıldı. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 62 kişi, 14 gün boyunca kontrol altında tutulacak. Öte yandan hazırlanan hastane odalarının görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerdeki 'kırmızı yıldız' temas izolasyonu önlemi için kullanılıyor.

Çin’de yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinde yaşayan 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı; ambulans uçağa çevrilen askeri kargo uçağı ile Ankara’ya getirildi.

Uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcular dahil olmak üzere toplam 62 kişi, 17 ambulansla Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Hastalık belirtisi bulunmayan 62 kişi, özel olarak hazırlanan ve başka hasta bulunmayan hastanede 14 gün boyunca tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak.

Hastanede bulunan herkese tek kullanımlık malzemeler verilecek ve tüm atıklar ’tıbbi atık’ olarak değerlendirilip, özel poşetlerle atılacak. Ayrıca hastanede çalışan sağlık personeli de maske, dezenfekten, önlük, gözlük gibi malzemelerle emniyete alınacak.

Öte yandan karantina nedeniyle hastane çevresinde de yoğun güvenlik önlemi alındı. Hastane önünde görev yapan polis ekiplerinin maske taktığı görüldü.

Görüntüler paylaşıldı

Sağlık Bakanlığınca Çin’den Türkiye’ye gelenler için Ankara’da hazırlanan hastane odalarının görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde, karantina altındaki Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan önlemler ve tek kişilik hasta odaları yer aldı.

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