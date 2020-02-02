Yunan vekilin densizliği küçük sporcu çocuğu ağlattı!

Kayseri’nin Develi ilçesinde yapılan tekvando kuşak atlama sınavının ardından 11 yaşındaki Ali Titiz, hocası Ramazan Şimşek’in Yunan milletvekili Ioannis Lagos’un Türk bayrağına yaptığı saygısızlığı anlatmasıyla gözyaşlarına hakim olmadı.

1 yıldır tekvando yapan yeşil mavi kuşak sahibi Ali Titiz, "Yunanlar bayrağımızı yırtmış, o bayrak benim için çok değerli. Ben o Türk bayrağı için bu kadar spor yaptım, bu kuşağa kadar geldim" dedi.