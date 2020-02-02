Ünlü YouTuber Ruhi Çenet koronavirüsü incelemek için Çin'e gitti

Çektiği videolarla YouTube'da 4 milyon takipçiye ulaşan sosyal medya fenomeni Ruhi Çenet, Çin'in merkezinde yayılmaya başlayan ve 259 vatandaşın hayatını kaybettiği koronavirüsü incelemek için Çin'e gitti.

Geçtiğimiz hafta Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Elazığ'a giderek depremzedelerle video çeken ve şehirdeki son durum hakkında bilgi veren Ruhi Çenet, bu sefer de kimsenin cesaret edemediği bir şeyi yaparak Çin'e gitti.

"Hastalığı yerinde görmek istiyorum"

Çin'de etkisini arttıran ve 259 vatandaşın hayatını kaybettiği yerde virüs hakkında video çekerek inceleme yapmak isteyen fenomen, yolculuk öncesi video çekerek şunları söyledi: "Çin'de yayılan bu hastalık denildiği kadar tehlikeli mi? Yerinde görmek istiyorum. Diğer virüsler gibi karantinaya alınıp çözülemez mi? Bunun gibi soruları öğrenmek istiyorum."