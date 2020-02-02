EKONOMİ

EYT'de son durum ne Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı

Uzun zamandır tartışılan EYT durumu hala bir çözüme kavuşturulamadı. Herkes EYT'de son durumu merak ederken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan EYT'lileri üzecek açıklamalar geldi.

EYT bekleyenlerin yaş ortalamasının 48 olduğunu belirten Bakan Selçuk, bu yaşta emekli olunamayacağını söyledi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'in canlı yayın konuğu oldu. Bakan Selçuk, programda EYT konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, şunları söyledi: "Bizim tabirimizle, emeklilikte yaşı tutmayanlar. Biz bu kavramı kullanmayı tercih ediyoruz. EYT tabii kolay bir konu değil.

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