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Bursa'da domuzlar iş yerleri ve evlere girdiler!

BURSA'nın İnegöl ilçesinde dağlık alandan kırsal Kurşunlu Mahallesi'ne inerek bazı evlere ve iş yerlerine giren domuz sürüsü, vatandaşları korkuttu.

Yüksek kesimlerin karla kaplı olması nedeniyle yiyecek bulamadığı tahmin edilen domuzlar, ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklığındaki Kurşunlu'ya indi.

Evlerine giren domuzları görünce panik yaşayan vatandaşlar, jandarma ve itfaiyeye durumu bildirdi.

Sürüdeki hayvanların markete girip içeride karınlarını doyurması ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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