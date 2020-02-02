Murat Kurum Elazığ depremiyle ilgili son bilgileri paylaştı! 323 bina yıkılacak
Depremin olduğu günden bu yana Elazığ'da bulunan Bakan Murat Kurum depreme ilişkin son bilgileri paylaştı. Kurum 323 binanın acil olarak yıkılacağını söyledi.
Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgeye giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çalışmaları her gün yerinde inceliyor ve vatandaşların sorunlarını bizzat dinliyor.
Bölgedeki vatandaşların sorun yaşamaması için elinden geleni yapan Bakan Kurum, bölgedeki son duruma ilişkin bilgileri paylaştı. Bakan Kurum, Elazığ'da köklü bir kentsel dönüşüm çalışmasının yapılacağını söyledi.