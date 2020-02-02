POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan emekli büyükelçilere Kanal İstanbul tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, emekli büyükelçilerin Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı açıklamaya "Bilgi sahibi olduklarını ancak siyasi amaçla açıklama yaptıklarını görüyoruz." sözleriyle tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yazık olmuştur biz eski büyükelçilerden her zaman yararlanıyoruz. Bu esasen şu açıklama bakanlığımızın imajı bakımından da hiç iyi olmamıştır. Tamamen siyasi bir açıklamadır hukuki bir açıklama olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Kabul edilemez plana karşı çıkacağız"

Arap liginin açıklamasını aldığı kararı doğru buluyor ve destekliyoruz. Bu planının desteklenmesi mümkün değildir. Bazı ülkelerin bu planla ilgili açıklamalarından dolayı üzülmüştük ama Arap Ligi’nin açıklamalarında bir bütünlük var. Aynı tutumu İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan da bekliyoruz. Kabul edilemez plana karşı çıkacağız.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Murat Kurum Elazığ depremiyle ilgili son bilgileri paylaştı! 323 bina yıkılacak
Galatasaray'ın yeni 10 numarası Emre Akbaba! Formayı Belhanda'dan alacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan emekli büyükelçilere Kanal İstanbul tepkisi
İBB'ye çarpıcı atama! Eski SAS komandosu İBB'ye güvenlik müdürü yaptı
Süleyman Soylu enkaz altından kurtarılış anını anlattı!Yanıma çağırdım...
Manisa Kırkağaç'ta 4.4 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yeşilcam’ın Ömercik’i son yolculuğuna uğurlandı
Spor ve Konser Kompleksi işçilerle birlikte çöktü! Kıyamet filmleri aratmayan görüntüler
YKS başvurusu 2020 ne zaman ÖSYM YKS sınav tarihi
Halı sahada kalp krizinden vefat ettiği! Son anları kameralarda
Yunan vekilin densizliği küçük sporcu çocuğu ağlattı!
3 Şubat Pazartesi okullar yarım gün mü olacak MEB
EYT'de son durum ne Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı
Açık lise sınav tarihleri 2020 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?