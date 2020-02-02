Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan emekli büyükelçilere Kanal İstanbul tepkisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yazık olmuştur biz eski büyükelçilerden her zaman yararlanıyoruz. Bu esasen şu açıklama bakanlığımızın imajı bakımından da hiç iyi olmamıştır. Tamamen siyasi bir açıklamadır hukuki bir açıklama olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Kabul edilemez plana karşı çıkacağız"

Arap liginin açıklamasını aldığı kararı doğru buluyor ve destekliyoruz. Bu planının desteklenmesi mümkün değildir. Bazı ülkelerin bu planla ilgili açıklamalarından dolayı üzülmüştük ama Arap Ligi’nin açıklamalarında bir bütünlük var. Aynı tutumu İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan da bekliyoruz. Kabul edilemez plana karşı çıkacağız.