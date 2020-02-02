GÜNCEL

Yeşilcam’ın Ömercik’i son yolculuğuna uğurlandı

Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez, 61 yaşında hayatını kaybetti. Dönmez’i son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.

Geçtiğimiz gün KOAH hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Ömer Dönmez’in cenaze namazı Üsküdar’da bulunan Selimiye Camii’nde kılındı. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazına Dönmez’in ailesi, Yeşilçam oyuncularından Ediz Hun, Zeynep Değirmencioğlu, İzzet Günay ve çok sayıda seveni katıldı.

Ayşecik bir an olsun tabutun başından ayrılmadı

Tabutu başına Ömercik’in oynadığı filmlerin yer aldığı kitap konuldu. Kitabı eline alan Ediz Hun, tek tek sayfalara bakarak Ömer Dönmez ile oynadığı filmlere baktı. Yeşilçam’da çok sayıda filmde rol arkadaşı ‘Ayşecik’ olarak bilinen Zeynep Değirmencioğlu ise tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

"Çok inişli çıkışlı bir yaşam sürdü"

Cenaze töreninde konuşan Ediz Hun, “Hepimizin başı sağ sağ olsun. Üzüntülüyüz. O zamanlar çektiğimiz filmlerde pırıl pırıl bir çocuktu. Oğlumu ya da ben onun babasını canlandırmaktaydım. Çok inişli çıkışlı bir yaşam sürdü. Çok genç yaş diyebileceğimiz bir zaman diliminde yanımızdan ayrıldı” dedi.

Gözü yaşlı yeğeni Burcu Şan ise, "Türkiye’nin başı sağ olsun. Dayım iyi bir insandı. Saygılıydı. Ani oldu bizim için de. Ecel takdiri ilahi. Çocukluğum elinde geçti. O benim dayım ama ağabeyimden öteydi" şeklinde konuştu.
Cenaze namazının ardından Ömer Dönmez’in naaşı Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Murat Kurum Elazığ depremiyle ilgili son bilgileri paylaştı! 323 bina yıkılacak
Galatasaray'ın yeni 10 numarası Emre Akbaba! Formayı Belhanda'dan alacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan emekli büyükelçilere Kanal İstanbul tepkisi
İBB'ye çarpıcı atama! Eski SAS komandosu İBB'ye güvenlik müdürü yaptı
Süleyman Soylu enkaz altından kurtarılış anını anlattı!Yanıma çağırdım...
Manisa Kırkağaç'ta 4.4 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Spor ve Konser Kompleksi işçilerle birlikte çöktü! Kıyamet filmleri aratmayan görüntüler
Halı sahada kalp krizinden vefat ettiği! Son anları kameralarda
YKS başvurusu 2020 ne zaman ÖSYM YKS sınav tarihi
Yunan vekilin densizliği küçük sporcu çocuğu ağlattı!
EYT'de son durum ne Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı
3 Şubat Pazartesi okullar yarım gün mü olacak MEB
Rusya'da akaryakıt istasyonunda araçta patlama meydana geldi
Açık lise sınav tarihleri 2020 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?