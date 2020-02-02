Spor ve Konser Kompleksi işçilerle birlikte çöktü! Kıyamet filmleri aratmayan görüntüler
RUSYA'da Petersburg Spor ve Konser Kompleksi'nde söküm işlemlerinin yapıldığı sırada işçilerin çalıştığı alan çöktü. dehşete düşüren anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, St. Peterspurg'daki Peterburgskiy Spor ve Konser Kompleksi'nin çatısı kıyamet filmi sahnelerini aratmayacak şekilde çöktü. Enkaz altında kalan bir işçinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazanın demontaj sırasında meydana geldiğini ve enkaz altında kalan bir işçinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.
Çöken alanın 25-28 bin metrekare olabileceği belirtilen açıklamada, olay yerinde 68 kurtarma ekibi görevlisinin ve 18 iş makinasının çalıştığı kaydedildi.