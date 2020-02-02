POLİTİKA

CHP’li Özgür Özel’den çok konuşulacak erken seçim çıkışı: Dünden razıyız

'Erken seçim' iddialarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmeler yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Erkene alınırsa dünden razıyız, bugünden hazırız." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili  Özel, "Yapılacak seçimlerle bu ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı demokratik parlamenter sistemin, 16 Nisan'da aldığı yarayı ortadan kaldıracak" diye konuştu.

Partisinin Kırıkkale İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu’na katılan Özgür Özel, CHP’nin her kongresinin demokratik, barış içerisinde ve kardeşçe geçtiğini, Türkiye’ye umut veren kongreler olduğunu söyledi.

"Onun tortularını da kazıyacak"

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında, 29 Ekim 2023’te Cumhurbaşkanlığı makamında oturacak kişiyi belirleyecek seçimlerin yapılmış olacağını belirten Özel, şunları kaydetti:

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