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İdlib'de askerlerimize yönelik saldırı sonrası Türkiye misilleme yaptı! Erdoğan açıkladı! Esad'ın 35 askerini öldürdük Haberin devamı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması! Esad'ın 35 askerini öldürdük

SURİYE 'nin İdlib kentinde Esad rejiminin askerlerimize yönelik saldırısı karşılıksız kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasıyla 35 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 askerimizin şehit olduğu kalleş saldırının ardından rejime misliyle cevap verildiğini 35 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Esad rejimi, İdlib'de görev yapan askerlerimizi hedef alarak kalleş bir saldırı düzenledi.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Saldırıda 4 askerimiz şehit olurken 1'i ağır olmak üzere 9 askerimiz yaralandı. Türkiye, şehitlerinin acısını yaşarken konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.

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