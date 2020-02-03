Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması! Esad'ın 35 askerini öldürdük
SURİYE 'nin İdlib kentinde Esad rejiminin askerlerimize yönelik saldırısı karşılıksız kalmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasıyla 35 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 askerimizin şehit olduğu kalleş saldırının ardından rejime misliyle cevap verildiğini 35 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Esad rejimi, İdlib'de görev yapan askerlerimizi hedef alarak kalleş bir saldırı düzenledi.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Saldırıda 4 askerimiz şehit olurken 1'i ağır olmak üzere 9 askerimiz yaralandı. Türkiye, şehitlerinin acısını yaşarken konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.