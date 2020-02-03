Jose Mourinho çılgına döndü attığı depara bakın

Jose Mourinho'nun, Hugo Lloris'in kurtardığı penaltıya sevinirken yardımcısının onu uyarmasıyla birlikte birden Sterling'in ikinci sarı kartla oyundan atılması için itiraza koşması dikkatlerden kaçmadı. Jose Mourinho'nun bu videosu sosyal medyada binlerce kez izlenirken Portekizli teknik adam bir hayli konuşuldu.