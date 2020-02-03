SPOR

Jose Mourinho çılgına döndü attığı depara bakın

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham Hotspur, sahasında Manchester City'yi 2-0 yenerken Jose Mourinho'nun yedek kulübesinden kalkıp dördüncü hakeme yaptığı itiraz dikkat çekti.

Jose Mourinho'nun, Hugo Lloris'in kurtardığı penaltıya sevinirken yardımcısının onu uyarmasıyla birlikte birden Sterling'in ikinci sarı kartla oyundan atılması için itiraza koşması dikkatlerden kaçmadı. Jose Mourinho'nun bu videosu sosyal medyada binlerce kez izlenirken Portekizli teknik adam bir hayli konuşuldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hayırsever bu kez Trabzon’da kendini gösterdi
İdlib'de 4 asker şehit! 1'i ağır olmak üzere 9 asker yaralı
Emrullah İşler Erdoğan-Kaddafi görüşmesini anlattı! Kimler için lağım fareleri dedi
Fenerbahçe'de kaptanlar söz verdi: Savaşacağız
Ergin Ataman'dan Shane Larkin itirafı
4 ay önce 'Bundan daha büyük kriz görmedik' diyen Abdullah Kiğılı'dan yeni açıklama
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tuzla’da iki gencin sokak ortasında tekmeli yumruklu kavgası kamerada
Rıdvan Dilmen: Nasıl lisans aldı bu arkadaşlar
Yaman Taciroğlu kimdir Demet Özdemir'in sevgilisi ne iş yapıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması! Esad'ın 35 askerini öldürdük
Malatya'da şüpheli şahsa müdahale eden 3 bekçiden 1'i silahla, 2'si bıçakla yaralandı
Bekçi alımı başvuru yapma 2020 ekranı açılıyor
Malatya'da şüpheli şahsa müdahale eden 3 bekçiden 1'i silahla, 2'si bıçakla yaralandı
Evde bakım maaşları zamlı ödeme şubat ayında ne zaman?