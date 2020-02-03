Jose Mourinho çılgına döndü attığı depara bakın
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham Hotspur, sahasında Manchester City'yi 2-0 yenerken Jose Mourinho'nun yedek kulübesinden kalkıp dördüncü hakeme yaptığı itiraz dikkat çekti.
Jose Mourinho'nun, Hugo Lloris'in kurtardığı penaltıya sevinirken yardımcısının onu uyarmasıyla birlikte birden Sterling'in ikinci sarı kartla oyundan atılması için itiraza koşması dikkatlerden kaçmadı. Jose Mourinho'nun bu videosu sosyal medyada binlerce kez izlenirken Portekizli teknik adam bir hayli konuşuldu.