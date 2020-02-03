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Motosiklet sürücülerinin ölümden döndükleri anlar kamerada

İSTANBUL trafiğinde kameralara yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüleri adeta ölümden döndü.

Şile’de yaşanan olayda virajı dönen motosiklet sürücüsü, ters yönden hızla gelen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Beykoz’da yaşanan olayda ise yolda ilerleyen motosiklet sürücüleri, sapağa girmek için bir anda önlerine geçen dikkatsiz taksi sürücüsünün az kalsın kurbanı olacaktı. Motosiklet sürücülerinin ölümden döndüğü anlar kask kameralarına anbean yansıdı.

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