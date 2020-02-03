İstanbul'da 'Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu' açıldı

Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu İstanbul Tuzla'da açıldı.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 2. yarıyıl başlangıcı dolayısıyla düzenlenen Tuzla'daki okulun açılış töreni, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen telgraf okundu.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eğitime yapılan yatırımın geleceğimize yatırım olduğu bilinciyle yaptırdığınız, değerli yol arkadaşım, kıymetli dostum Binali Yıldırım'ın adını yaşatacak okul için sizleri tebrik ediyorum. Milli Eğitimimize kazandırdığınız bu güzel eserin ülkemiz ve sevgili çocuklarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başta, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere Binali Yıldırım İlkokulu ve Anaokulu'nun tüm mensuplarına başarılar diliyor, değerli konukları en kalbi duygularımla selamlıyorum"