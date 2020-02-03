Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'ya uyarı! Önümüzü kesmeyin

İdlib'de Esad rejiminin Türk askerlerine yönelik düzenlediği hain saldırıya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya karşı net bir uyarıda bulundu.

Önümüzü kesme gibi bir durum söz konusu olmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle Rus yetkili makamlarına da 'Burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın.'