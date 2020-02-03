DÜNYA

Londra'daki bıçaklı terör zanlısının kısa süre önce hapisten çıktığı iddiası

İngiliz medyası, başkent Londra'da düzenlenen bıçaklı terör saldırısının zanlısının kısa süre önce hapisten çıktığını iddia etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde bulunan Streatham High Road'ta dün akşam saatlerinde bıçaklı saldırı düzenlenirken, çok sayıda kişinin bıçaklanmasının ardından saldırgan, polis tarafından vurularak öldürüldü. İngiliz medyası hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde, bıçaklı terör zanlısının daha önce terör suçundan ceza aldığını öne sürdü. Saldırganın ismi Sudesh Amman olarak açıklanırken, 13 farklı terör suçundan hüküm giydikten sonra 2018 yılında hapse girdiği, cezasının bir kısmını çektikten sonra serbest bırakıldığı belirtildi.
İsmini vermek istemeyen bir kaynak, bıçaklı terör zanlısıyla ilgili verdiği bilgide, "Ocak sonuna doğru serbest bırakıldı. Takip ediliyordu. Polis işini bu kadar hızlı yapmasına izin verdi. Hapisteyken bile bu kişi hakkında korkular vardı" dedi.

Bıçak takıntısı olduğu iddia edilen terör zanlısının, Londra'daki evinde bir savaş bıçağı, siyah bayrak ve hava tabancası olduğu da öne sürüldü.
Öte yandan İngiliz polisi, saldırının terör bağlantısı olduğunu sosyal medya üzerinden, "Bir adam polis memurunca vuruldu. Çok sayıda insanın bıçaklandığı düşünülüyor. Koşulların değerlendirilmesi sonucu olayın terörist saldırısı olduğu kesinleşti” ifadeleriyle duyurmuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hayırsever bu kez Trabzon’da kendini gösterdi
İdlib'de 4 asker şehit! 1'i ağır olmak üzere 9 asker yaralı
Emrullah İşler Erdoğan-Kaddafi görüşmesini anlattı! Kimler için lağım fareleri dedi
Fenerbahçe'de kaptanlar söz verdi: Savaşacağız
Ergin Ataman'dan Shane Larkin itirafı
4 ay önce 'Bundan daha büyük kriz görmedik' diyen Abdullah Kiğılı'dan yeni açıklama
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bomba şüphesi olan restorantta yarım saat müsade istediler
Motosiklet sürücülerinin ölümden döndükleri anlar kamerada
Yaman Taciroğlu kimdir Demet Özdemir'in sevgilisi ne iş yapıyor?
Hain saldırı sonrası TSK'nın rejim hedeflerini vurduğu anlar
Jose Mourinho çılgına döndü attığı depara bakın
Bekçi alımı başvuru yapma 2020 ekranı açılıyor
Tuzla’da iki gencin sokak ortasında tekmeli yumruklu kavgası kamerada
Evde bakım maaşları zamlı ödeme şubat ayında ne zaman?