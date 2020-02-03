Fenerbahçe'de kaptanlar söz verdi: Savaşacağız

Galibiyet serisi Trabzonspor deplasmanında sekteye uğrayan Fenerbahçe’de maçın hakemi Ali Palabıyık’a öfke hâkim.

“Terimizin son damlasına kadar savaşacağız”

Kendilerini İstanbul’da karşılayan sarı-lacivertli taraftarlardan galip gelemedikleri için özür dileyen takım kaptanları Emre Belözoğlu ile Ozan Tufan, iddialı açıklamalarda bulundu. “Terimizin son damlasına kadar savaşacağız” sözü veren Emre, “Hiç merak etmeyin şampiyon olacağız” dedi.