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Merve Özbey kına gecesi düzenledi Demet Akalın hediyesiyle yine olay oldu

Kenan Koçak ile nişanlı olan Merve Özbey, geçtiğimiz akşam lüks bir otelde kına gecesi düzenledi. Geceye Demet Akalın'ın hediyesi damga vurdu.

Geçtiğimiz ay bir süredir bilikte olduğu Kenan Koçak ile aile arasında yapılan törenle nişanlanan oyuncu Merve Özbey, dün akşam kına gecesi düzenledi. Lüks bir otelde gerçekleşen kına gecesine ünlü isimler de akın etti.

Merve Özbey'in yakın dostları Demet Akalın, İrem Derici, Bengü, Özlem Yıldız, Ece Seçkin, Danla Bilic ve birçok fenomen kına gecesine katılan isimler arasında yer aldı. Uzun bir süre Merve Özbey ile çalışan ve ona olan sevgisini her fırsatta dile getiren Demet Akalın, kına gecesine kızı Hira ile katıldı.

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