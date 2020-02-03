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İstanbul'da Suriyelilerin restorana yaptıkları satırlı-bıçaklı baskın kamerada

İstanbul Avcılar'da geçtiğimiz Haziran ayında Suriye uyruklu 4 kişinin kendilerinden para istenen restorana yaptıkları satırlı ve bıçaklı saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Avcılar'da, Suriye uyruklu kişilerin işlettikleri öğrenilen restorandan sürekli yemek alarak 30 bin lira borçlandıkları, kendilerinden para istenince de restoranı kılıç, satır ve bıçakla basarak kasadaki 5 bin lirayı gasp ettikleri iddia edilen yine Suriye uyruklu olan 4 kişi tutuklandı. Restorana baskın anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ÖDEME İSTEYİNCE ORTALIK KARIŞTI

Olay, geçen yıl Haziran ayında Avcılar'da bulunan bir restoranda meydana geldi. Ailesiyle birlikte 2015 yılında ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriye uyruklu Mohammed Hüseyin, 2016 yılında Avcılar'da restoran açtı. İddiaya göre, restorana dadanan yine Suriye uyruklu olan kişiler, sürekli olarak restorandan yemek yiyip veresiye yazdırdılar. Borçları 30 bin lira olduğunda restoran sahibi Mohammed Hüseyin, yeğenini gönderip bu kişilerden ödeme yapmalarını istedi. Bunun üzerine bu kişiler, satır ve bıçakla restoranı bastı.

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