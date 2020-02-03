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Marmara'daki balıkçılar ağlara yapışan "deniz salyası"ndan dertli

Marmara Denizi'nin güneyinde besin elementlerinin aşırı çoğalması ve su sıcaklığının yükselmesinden kaynaklanan "deniz salyası"nın ağlara yapışarak avcılığı etkilemesi, balıkçıları zor durumda bırakıyor.

Suyun sıcak olması, denizin dibinde biriken organik atıklar, azot fosforlu bileşiklerin yanı sıra besin elementlerinin karanlık bölgeden ışıklı bölgeye çıkması nedeniyle son günlerde algler çoğalmaya başladı.

Denizdeki başka maddelerin de etkisiyle "müsilaj" adı verilen ve balıkçıların "deniz salyası' olarak bildiği jelimsi madde, bugünlerde Marmara'nın güneyinde yaygın olarak görülüyor. Bu durum, uzunluğu 20 metreye yaklaşan jelimsi maddenin yapıştığı ağlarını çekemeyen balıkçıları zarara uğratıyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde açıklarındaki "müsilajlar", profesyonel dalgıç Serço Ekşiyan tarafından görüntülendi.

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